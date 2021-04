Ginnastica | Europei artistica | Vanessa Ferrari bronzo al corpo libero su note ' Bella Ciao'

(Di domenica 25 aprile 2021) Basilea, 25 apr. (Adnkronos) - L'azzurraha vinto la medaglia dinelaglididi Basilea. La campionessa di Orzinuovi torna su un podio europeo dopo i tanti problemi fisici, con un esercizio accompagnato dalla canzone simbolo della resistenza, '', proprio nel giorno che celebra la Liberazione. Per la 30enne, con il punteggio di 13.600, si aggiudica la quinta medaglia alnel torneo continentale dopo gli ori nel 2007 e nel 2014 e gli argenti nel 2006 e nel 2009. Il titolo continentale va alla britannica Jessica Gadirova (13.966), argento per la russa Angelina Melnikova (13.900), ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Europei

Queste le parole di Vanessa Ferrari dopo la medaglia di bronzo ottenuta nel corpo libero aglidi Basilea 2021 diartistica. La Cannibale di Orzinuovi continua a stupire a dispetto ...Una coincidenza, ma uno di quei particolari che possono rendere perfetta una sceneggiatura. Vanessa Ferrari, a 30 anni, vince il bronzo nella finale al corpo libero aglidiin corso a Basilea, in Svizzera. È l'ennesima medaglia di una carriera infinita. E, particolare in più, lo ha fatto sulle note di "Bella ciao", proprio nel giorno della ...Basilea, 25 apr. (Adnkronos) - L'azzurra Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero agli Europei di ginnastica artistica di Basilea. La campionessa di Orzinuovi torna su un podio ...ROMA, 25 APR - "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. D ...