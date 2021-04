Ginnastica | Europei 2021 | Vanessa Ferrari e la Liberazione gioiosa Corpo libero da medaglia | la Regina insegue la corona

(Di domenica 25 aprile 2021) Uno dei tanti casi della vita infinita difarà da cornice alla Finale di Specialità aldeglidiartistica: oggi si celebra la Festa dellae la Farfalla di Orzinuovi sarà protagonista sulla pedana di Basilea, eseguendo il suo meraviglioso esercizio accompagnata dalle note di “Bella Ciao”, canzone simbolo. Un caso fortuito, ma che sarebbe uno scenario perfetto per scrivere una nuova pagina memorabile della carriera eterna di questa eterna fuoriclasse, chiamata ancora una volta a pennellare un quadro degno del miglior artistica post-romantico in circolazione. A 30 anni, con una miriade di infortuni alle spalle, dopo aver sconfitto il Covid-19 poche settimane fa (restando costretta a letto ...

Second medaglia di giornata per l'Italia aglidiartistica a Basilea. Dopo quello conquistato da Bartolini al corpo libero, arriva quello di Salvatore Maresca agli anelli al 9° Campionato Europeo di Basilea. L'esercizio dello ...E così Salvatore Maresca, l'atleta di Castellammare di Stabia ha stupito tutti agli2021 diartistica. L'azzurro è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo agli anelli. Un'...Carlo Macchini non si è mai nascosto e non lo farà di sicuro oggi pomeriggio quando, intorno alle ore 15.00, sarà chiamato a salire sull'amata sbarra per disputare la Finale di Specialità agli Europei ...Uno dei tanti casi della vita infinita di Vanessa Ferrari farà da cornice alla Finale di Specialità al corpo libero degli Europei 2021 di ginnastica artistica: oggi si celebra la Festa della Liberazio ...