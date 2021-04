Giggs | il miglior ' diavolo rosso' finisce all' inferno

(Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Nel 2011 era stato nominato ilcalciatore del Manchester United di tutti i tempi in un referendum tra i tifosi e qualcuno lo considera il numero uno assoluto dell'era della Premier League: ora Ryanrischia di finire nella polvere dei suoi guai giudiziari, dopo l'annuncio che mercoledì 28 aprile andrà a processo per lesioni personali per aver picchiato l'ex fidanzata e la sua sorella ventenne. Il Galles lo ha immediatamente esonerato da commissario tecnico e quindi non potrà guidare la sua nazionale agli europei. In ballo, però, per il 47enne 'y', c'è molto di più: anche se il tribunale di Salford dovesse risparmiargli il carcere e limitarsi a una multa e a una condanna ai lavori sociali, la sua immagine rischia di essere definitivamente incrinata. L'aggressione a Kate e alla sorella L'ultima grana risale ...

AGI - Agenzia Italia

