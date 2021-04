Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gianni #Morandi, la foto della mano ustionata: «Non si muove» - leggoit : Gianni #Morandi, la foto della mano ustionata: «Non si muove» - infoitsalute : Gianni Morandi di nuovo nei guai: “Non la muovo per niente” - _La_passa : Che tento Gianni Morandi che mette la canzone di suo figlio mentre da fisioterapia alla mano #tredicipietro - xlawley02 : RT @LalitaCate097: @xlawley02 Gianni Morandi #lasvegasstreamparty -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Nell'incidente che lo ha visto coinvolto, mentre bruciava alcune sterpaglie in giardino,ha subito ustioni sul 15% del corpo, comprese le mani, con conseguente ricovero all'ospedale Bufalini ...prosegue la riabilitazione dopo essersi ustionato gravemente. "La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo?" ,...“La mano, per ora, è quasi priva di mobilità”. Gianni Morandi, caduto lo scorso marzo nel rogo di sterpaglie che stava bruciando nella sua tenuta in campagna alle porte di Bologna, è alle prese con la ...Gianni Morandi ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della mano destra ustionata l'11 marzo scorso a causa di un incidente domestico nel suo giardino. «Ho ...