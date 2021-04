Gianni Morandi, la drammatica notizia: “Non si muove” (Di domenica 25 aprile 2021) "Purtroppo la mia mano destra ha avuto danni gravi e non sarà semplice farla tornare come prima". Non ha fatto tanti giri di parole Gianni Morandi nel rispondere ad un follower sui social network, che gli chiedeva quando sarebbe tornato a suonare la sua adorata chitarra. La mano destra, la più danneggiata dalle ustioni riportate in seguito all'incidente dello scorso 11 marzo, è quasi completamente immobile e la riabilitazione, iniziata da pochi giorni, sarà lunga e particolarmente difficile. Lui stesso lo ammesso sui social network, rispondendo ai commenti dei tanti fan sempre più preoccupati del suo recupero. Difficile per lui dire quando potrà impugnare nuovamente la sua chitarra: "C'è ancora tanto da aspettare per quella". Ha confessato Morandi ad un utente. Più facile che Gianni torni ad esibirsi cantando ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 aprile 2021) "Purtroppo la mia mano destra ha avuto danni gravi e non sarà semplice farla tornare come prima". Non ha fatto tanti giri di parolenel rispondere ad un follower sui social network, che gli chiedeva quando sarebbe tornato a suonare la sua adorata chitarra. La mano destra, la più danneggiata dalle ustioni riportate in seguito all'incidente dello scorso 11 marzo, è quasi completamente immobile e la riabilitazione, iniziata da pochi giorni, sarà lunga e particolarmente difficile. Lui stesso lo ammesso sui social network, rispondendo ai commenti dei tanti fan sempre più preoccupati del suo recupero. Difficile per lui dire quando potrà impugnare nuovamente la sua chitarra: "C'è ancora tanto da aspettare per quella". Ha confessatoad un utente. Più facile chetorni ad esibirsi cantando ...

