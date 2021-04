Gianni Morandi di nuovo nei guai: “Non la muovo per niente” (Di domenica 25 aprile 2021) Dimesso settimane fa dal reparto “Grandi Ustioni” dell’ospedale di Cesena, Gianni Morandi è di nuovo in preda al dolore. Il motivo Dopo aver smaltito gli ultimi postumi ospedalieri, in seguito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 aprile 2021) Dimesso settimane fa dal reparto “Grandi Ustioni” dell’ospedale di Cesena,è diin preda al dolore. Il motivo Dopo aver smaltito gli ultimi postumi ospedalieri, in seguito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsalute : Gianni Morandi: «La strada è ancora lunga, la mano per ora non si muove» - infoitsalute : Gianni Morandi: «La strada è ancora lunga, la mano per ora non si muove» - peelliwastaken : ancora nessun blocco, mi sa che Gianni Morandi stava mentendo...... - CatelliRossella : NON MOLLARE ! Gianni Morandi: 'La mano non si muove, la strada è lunga' - infoitsalute : Gianni Morandi inizia fisioterapia dopo l'ustione alle mani: l'espressione di dolore nella foto dall'ospedale -