Gerusalemme, nuovi scontri tra palestinesi e forze dell’ordine israeliane. Seconda notte di tafferugli nella zona est della città (Video) (Di domenica 25 aprile 2021) Non si placano gli scontri nella città Vecchia di Gerusalemme tra forze di sicurezza israeliane e palestinesi. La tensione cresce e il premier Benjamin Netanyahu invita alla calma, temendo un escalation militare. Secondo le autorità locali, trentasei razzi sono stati lanciati poche ore fa, dopo che i governanti islamisti di Gaza hanno espresso il loro sostegno alle proteste dei cittadini palestinesi nella zona est di Gerusalemme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Non si placano gliVecchia ditradi sicurezza. La tensione cresce e il premier Benjamin Netanyahu invita alla calma, temendo un escalation militare. Secondo le autorità locali, trentasei razzi sono stati lanciati poche ore fa, dopo che i governanti islamisti di Gaza hanno espresso il loro sostegno alle proteste dei cittadiniest di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Gerusalemme, nuovi scontri tra palestinesi e forze dell’ordine israeliane. Seconda notte di tafferugli nella zona e… - blogfp : Nuovi tafferugli hanno visto contrapporsi palestinesi e forze di sicurezza alla periferia della Città Vecchia di Ge… - FilippoBuono : RT @michelegiorgio2: Scontri con soldati israeliani, dimostrazioni, proteste palestinesi ovunque in Cisgiordania. Centinaia di palestinesi… - GChiaborelli : RT @michelegiorgio2: Scontri con soldati israeliani, dimostrazioni, proteste palestinesi ovunque in Cisgiordania. Centinaia di palestinesi… - ozymand87647780 : RT @michelegiorgio2: Scontri con soldati israeliani, dimostrazioni, proteste palestinesi ovunque in Cisgiordania. Centinaia di palestinesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme nuovi Tafferugli a Gerusalemme nonostante appello alla calma Nuovi tafferugli hanno visto contrapporsi palestinesi e forze di sicurezza alla periferia della Città Vecchia di Gerusalemme, dopo un appello alla calma del primo ministro israeliano Benjamin ...

Oltre 30 razzi lanciati da Gaza verso Israele Nuovi incidenti ieri sera anche a Gerusalemme.

Gerusalemme, nuovi scontri tra palestinesi e forze dell'ordine israeliane - Mondo Agenzia ANSA Gerusalemme, nuovi scontri tra palestinesi e forze dell'ordine israeliane Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Tafferugli a Gerusalemme nonostante appello alla calma Nuovi tafferugli hanno visto contrapporsi palestinesi e forze di sicurezza alla periferia della Città Vecchia di Gerusalemme, dopo un appello alla calma del primo ministro israeliano Benjamin Netanyah ...

tafferugli hanno visto contrapporsi palestinesi e forze di sicurezza alla periferia della Città Vecchia di, dopo un appello alla calma del primo ministro israeliano Benjamin ...incidenti ieri sera anche aCertificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Nuovi tafferugli hanno visto contrapporsi palestinesi e forze di sicurezza alla periferia della Città Vecchia di Gerusalemme, dopo un appello alla calma del primo ministro israeliano Benjamin Netanyah ...