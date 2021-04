Germania, le cade la fiala di vaccino e somministra soluzione salina. Infermiera indagata (Di domenica 25 aprile 2021) Un'Infermiera è stata indagata in Germania perchè ha somministrato soluzione salina al posto del vaccino per nascondere la caduta di una fiala del siero anti Covid. La fialetta che le era sfuggita ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Un'è statainperchè hatoal posto delper nascondere la caduta di unadel siero anti Covid. La fialetta che le era sfuggita ...

Advertising

Maxsanti8 : Il fascismo cade il 25 luglio 1943 , La Repubblica sociale era uno stato fantoccio della Germania e infatti i tede… - MatrixEsiste : @ZioKlint @Ingestibile79 @_EAHA_ @Corriere Miiiii, la mitica Germania campione do organizzazione e 'cose fatte bene… - colorARTillery : @Golden_Mamba @sabrina__sf Sono veneto, quindi mi rendo conto. Però credo che l'industria automobilistica sia la… - giornaleradiofm : Germania: il Bayern ko, festa per il titolo rinviata: (ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Bayern Monaco cade pesantemente a… - not19_forever : @supersonick_ Ma concordo anche col fatto che ormai il calcio non sia del popolo da anni se non decenni, i propriet… -