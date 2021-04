“Genocidio” armeno | le reazioni dei leader politici

(Di domenica 25 aprile 2021) Joe Biden è diventato il primo presidente americano a riconoscere l’uccisone di massa del popolodurante la prima guerra mondiale come “”. Questo ha scatenato diversetra idel mondo. Il Primo Ministroha accolto con favore la dichiarazione di Biden, mentre la Turchia ha respinto e denunciato la decisone del

matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - DantiNicola : Oggi si ricorda il #MedzYeghern, la deportazione e lo sterminio del popolo armeno perpetrato dai Giovani Turchi. I… - HuffPostItalia : Biden rompe il tabù, sgarbo a Erdogan: fu 'genocidio armeno' - gigioLuc : RT @Avvenire_Nei: Dopo cent'anni Biden infrange il tabù: quello degli armeni fu un genocidio - Marxili : RT @Avvenire_Nei: Alla fine la verità viene sempre fuori - di Antonia Arslan -

