Gelmini | “Nessun multa per chi è al ristorante fino alle 22” Il coprifuoco traballa

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Insostenibile, ingestibile, inaccettabile. E adessonte. Ilnon sta in piedi e iniziano ad accorgersene anche agli strenui difensori di una misura restrittiva che si fa sempre più assurda con il passare delle ore. Così anche il ministro per agli Affari regionali, Mariastella, è costretta ad ammettere le difficoltà che si presenteranno a partire da domani., il ministro: “a sanzione a chi rientra daldopo le 22” “C’è stata qualche polemica sule sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo22 e poi, una ...

Advertising

MZorzy : RT @IlPrimatoN: Il coprifuoco è assurdo. E inizia a scricchiolare - Loredanataberl1 : RT @IlPrimatoN: Il coprifuoco è assurdo. E inizia a scricchiolare - Min0taur0_ : RT @IlPrimatoN: Il coprifuoco è assurdo. E inizia a scricchiolare - IlPrimatoN : Il coprifuoco è assurdo. E inizia a scricchiolare - Claudio50086657 : RT @mostro15119736: @CivettaneviE È stato scelto nel 2011 da Maria Stella Gelmini perché parente di suo marito. Spedito da Brescia nelle Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Nessun

... "La proroga del coprifuoco ci danneggia" ? Pub serviva da bere durante il coprifuoco: scattano i sigilli Tags: coprifuoco · coprifuoco ore 22 · mariastellaQuindi quello che sostieneper ora non è stato ancora ufficializzato inatto e nemmeno nelle Risposte alle Domande Frequenti del governo Draghi (che comunque non sono un atto con forza ...Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche». Se continua il trend positivo a metà maggio - assicura - si cambia il coprifuoco e il nost ...Sono le parole del ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo sulle polemiche sorte sulla proroga del coprifuoco.