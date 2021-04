Gelmini: “Al ristorante fino alle 22 e nessuno sarà multato” (Di domenica 25 aprile 2021) “Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Lo chiarisce in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini. che sottolinea: “Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera”. ”I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata ormai nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno – aggiunge – Se continua il trend ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) “Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Lo chiarisce in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella. che sottolinea: “Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera”. ”I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata ormai nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno – aggiunge – Se continua il trend ...

Advertising

becca0875 : Forse non avete capito: io al ristorante voglio poterci andare alle 21:30, alzarmi alle 24:00 e tornare a casa alle… - giusdicandia : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, no multe per ritorno a casa #covid - FabioTraversa : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato #covid - Gab_1271 : RT @Michele_Arnese: 'Al ristorante fino alle 22 e nessuno sarà multato', dice il ministro degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini (For… - MediasetTgcom24 : Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato #covid -