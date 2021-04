Gasperini | “Ora il destino è nelle nostre mani Malinovskyi strepitoso”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) Gian Pieroha parlato a Sky sulla partita dell’Atalanta contro il Bologna e del momento della Dea: “Sappiamo che in questo campionato ogni partita ha una sua storia, sul campo si è visto che l’Atalanta sta molto bene. C’è stata un po’ di frenesia nei minuti iniziali, sul piano tecnico abbiamo sbagliato anche qualche passaggio abbastanza semplice ma poi abbiamo ritrovato presto lucidità e tutto è andato per il meglio. Eravamo pronti ad una difesa a tre dei nostri avversari, l’avevano già fatta vedere contro la Roma. Siamo a due punti dalla qualificazione matematica in Europa, non so quanti punti dovremo fare da qui a fine stagione per andare in Champions League. Gli altri devono sperare in nostri errori per prenderci, ma ci sono tante squadre nel giro di pochi punti e può succedere di tutto: il...