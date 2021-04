Gasperini: “Abbiamo rischiato di non giocare più per colpa della Super Lega. Stavamo per andare tutti a casa” (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky della vittoria di questa sera contro il Bologna e ha risposto così sulla Super Lega: “Questa sera rischiava di essere una partita che non contasse nulla. Abbiamo rischiato di non giocare più, eravamo tutti a casa a quest’ora. Meno male che in Inghilterra c’è stata una reazione e si sono ritirati”. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato a Skyvittoria di questa sera contro il Bologna e ha risposto così sulla: “Questa sera rischiava di essere una partita che non contasse nulla.di nonpiù, eravamoa quest’ora. Meno male che in Inghilterra c’è stata una reazione e si sono ritirati”. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

napolimagazine : ATALANTA - Gasperini sulla Superlega: 'Abbiamo rischiato di non giocare più, lunedì ero convinto che fosse finito t… - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini sulla Superlega: 'Abbiamo rischiato di non giocare più, lunedì ero convinto che fosse finito t… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: 'Secondo posto? In 3 punti ci sono molte squadre, può succedere di tutto. Il destino è nelle nostre mani'. 'Superlega?… - oscarvalle1984 : RT @EnricoTurcato: “Abbiamo rischiato di chiudere tutto e rovinare uno sport per salvare 12 società”. #Gasperini in 5 minuti ha massacrato… - EnricoTurcato : “Abbiamo rischiato di chiudere tutto e rovinare uno sport per salvare 12 società”. #Gasperini in 5 minuti ha massa… -