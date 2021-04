Gandino | inaugurata la sala civica dedicata all’avvocato Motta | “Gigante dell’antifascismo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) “È stato undella nostra storia, antifascista sin dal 1919, essenziale nell’unire le generazioni nella lotta partigiana per la libertà”. Le parole di Mauro Magistrati, presidente provinciale dell’Anpi sono echeggiate in Piazza Vittorio Veneto a, dove l’amministrazione comunale ha dedicato la nuovanel complesso del Salone della Vallegandinese Giovanni(1900-1966), che all’indomani della Liberazione fu, fino al 1951, primo presidente della Provincia di Bergamo. Negli anni del fascismo,fu attivo nella Resistenza e conobbe anche le privazioni del carcere “preventivo” nel 1924. Svolse attività di sostegno ai perseguitati dal regime grazie alla rendita finanziaria del patrimonio di famiglia e pur non entrando in ...