Francesca Fialdini prima di diventare famosa faceva un altro lavoro | Non potete immaginarlo

La presentatrice televisiva Francesca Fialdini, recentemente ha confessato a tutti i suoi fan come si mantenesse prima della notorietà Francesca Fialdini (Instagram)Nata in Toscana, nel comune di Massa, la showgirl si è spostata a Roma per frequentare l'Università la Sapienza. Dopo la laurea ha iniziato a comprendere che la sua passione per il mondo dello spettacolo potesse trasformarsi in lavoro. prima di approdare sul piccolo schermo, la Fialdini ha lavorato nella radio. La prima trasmissione tv a cui ha preso parte è stata invece "A sua immagine", in onda sul secondo canale nazionale. Con il passare degli anni Francesca ha accresciuto la sua visibilità, anche grazie a programmi come "Unomattina" e ...

