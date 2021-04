Formazioni ufficiali Juventus-Roma | Coppa Italia Femminile 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledi, gara di ritorno della semifinale di. Le bianconere sono chiamate alla rimonta per conquistare la finale, dove è già approdato il Milan di Ganz. Le ragazze di Rita Guarino però non avranno vita semplice contro le giallorosse di Betty Bavagnoli, uniche capaci di sconfiggere la Vecchia Signora in stagione. Fischio d’inizio fissato per le ore 12.30 di domenica 25 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.