Formazioni ufficiali Inter Verona: c’è Eriksen, Bessa titolare (Di domenica 25 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Inter Verona match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Hellas Verona, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021. Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar De Vrij Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tamèze, Ili?, Lazovi?; Baràk, Bessa; Lasagna. Allenatore: Juric L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi-Hellas, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2) – Handanovic; Skriniar De Vrij Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tamèze, Ili?, Lazovi?; Baràk,; Lasagna. Allenatore: Juric L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: #FiorentinaJuve, le formazioni ufficiali: #Pirlo vara un 3-5-2 'puro'. Ecco i primi 11 bianconeri in campo al Franchi: S… - infobetting : Leeds-Manchester United (domenica, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, - AndreaInterNews : RT @internewsit: Inter-Verona (Serie A): le formazioni ufficiali! Eriksen c'è, Perisic pure - - TuttoMercatoWeb : Inter-Hellas, le formazioni ufficiali: Conte con i titolarissimi. Zaccagni in panchina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali -