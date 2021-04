Formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus | Serie A 2020 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledi, sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di. Partita molto attesa in cui la Viola proverà a ripetere il successo per 3-0 ottenuto all’andata, ma la squadra di Pirlo vuole riscattarsi e va a caccia dei tre punti. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. LE: Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Ribery, Vlahovic: Szczesny, Bonucci, De Ligt, Chiellini, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro, Ronaldo, Dybala SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LEINTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; ...LEFIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Iachini JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; De ...Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha scelto l’undici da mandare in campo contro la Juventus. La novità è Igor al posto di Biraghi sulla fascia sinistra. In difesa con Pezzella ci sono Milenkov ...Con un post sul proprio account Twitter ufficiale, l'Inter ha reso nota la formazione scelta da Antonio Conte per sfidare l'Hellas Verona.