Formazioni ufficiali Atalanta Bologna | le scelte degli allenatori

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.(3-4-1-2): Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Skov Olsen; Soriano; Palacio, Barrow. Allenatore: Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

BERGAMO - Missione secondo posto per l'Atalanta di Gasperini, che stasera a Bergamo contro il Bologna avrà l'occasione di portarsi momentaneamente a +2 sul Milan impegnato sul campo della Lazio nel ...