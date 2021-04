Firenze dice “No” al coprifuoco: il popolo protesta in Piazza della Signoria [FOTO E VIDEO] (Di domenica 25 aprile 2021) Per tutto il giorno a Firenze si sono verificati assembramenti per festeggiare il 25 aprile e salutare la zona arancione: la protesta in serata dei commercianti Firenze dice “No” al coprifuoco. I cittadini si sono riversati in strada nella serata di oggi nella centralissima Piazza della Signoria per protestare contro la conferma da parte del Governo Draghi del divieto di spostamento dopo le ore 22. Un sit-in non organizzato con i manifestanti presenti che, per la maggior parte, sono proprietari di locali e negozi oppure lavorano nei settori più penalizzati dalle restrizioni anti-Covid. Ad esasperare gli animi dei presenti sono stati gli assembramenti verificatosi per tutti il giorno in città: la Festa di Liberazione, ad esempio, ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Per tutto il giorno asi sono verificati assembramenti per festeggiare il 25 aprile e salutare la zona arancione: lain serata dei commercianti“No” al. I cittadini si sono riversati in strada nella serata di oggi nella centralissimaperre contro la conferma da parte del Governo Draghi del divieto di spostamento dopo le ore 22. Un sit-in non organizzato con i manifestanti presenti che, per la maggior parte, sono proprietari di locali e negozi oppure lavorano nei settori più penalizzati dalle restrizioni anti-Covid. Ad esasperare gli animi dei presenti sono stati gli assembramenti verificatosi per tutti il giorno in città: la Festa di Liberazione, ad esempio, ...

