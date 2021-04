Fiorentina-Juventus, Vlahovic-gol su rigore con il cucchiaio (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Dusan Vlahovic ha sbloccato il match del Franchi con un cucchiaio su calcio di rigore. Realizzazione di fino per l’attaccante serbo, che ha segnato l’1-0 in Fiorentina-Juventus di Serie A beffando Szczesny dal dischetto con uno scavetto perfetto. Il rigore è stato concesso per un fallo di mano in area di Adrien Rabiot. L’EPISODIO DA MOVIOLA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Dusanha sbloccato il match del Franchi con unsu calcio di. Realizzazione di fino per l’attaccante serbo, che ha segnato l’1-0 indi Serie A beffando Szczesny dal dischetto con uno scavetto perfetto. Ilè stato concesso per un fallo di mano in area di Adrien Rabiot. L’EPISODIO DA MOVIOLA SportFace.

