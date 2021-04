Fiorentina-Juventus, striscione contro Agnelli: “Va a finire che il meno peggio era Lapo” (Di domenica 25 aprile 2021) Si avvicina il fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, una partita sentitissima da entrambe le parti. Ad accogliere i bianconeri ci ha pensato la Curva Fiesole, che ai cancelli dell’Artemio Franchi ha appeso due striscioni. Uno è in via di rimozione in quanto contiene un messaggio tanto “classico” quanto volgare (“Juve me**a”), l’altro contiene un attacco ad Andrea Agnelli dopo la questione Superlega. “Va a finire il meno peggio era Lapo”, si legge sullo striscione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Si avvicina il fischio d’inizio di, una partita sentitissima da entrambe le parti. Ad accogliere i bianconeri ci ha pensato la Curva Fiesole, che ai cancelli dell’Artemio Franchi ha appeso due striscioni. Uno è in via di rimozione in quanto contiene un messaggio tanto “classico” quanto volgare (“Juve me**a”), l’altro contiene un attacco ad Andreadopo la questione Superlega. “Va ailera”, si legge sullo. SportFace.

