Fiorentina-Juventus oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) La Fiorentina ospita la Juventus nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri di Pirlo, reduci dal successo contro il Parma, vanno a caccia di vendetta. La gara di andata all’Allianz Stadium è stata infatti vinta dalla Viola, che arriva ora dalla bella vittoria ottenuta contro il Verona. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Laospita lanel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. I bianconeri di Pirlo, reduci dal successo contro il Parma, vanno a caccia di vendetta. La gara di andata all’Allianz Stadium è stata infatti vinta dalla Viola, che arriva ora dalla bella vittoria ottenuta contro il Verona. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - claudioruss : Secondo @repubblica 11 club di #SerieA hanno firmato una lettera inviata al pres. Dal Pino e chiedono un'assemblea… - GAMBELLIRic : Questa sera su Toscana tv (ore 20-45 Can 18 dtv) per commentare Fiorentina Juventus, e come delegato toscano della… - sportface2016 : #calcio #SerieA #FiorentinaJuventus oggi in tv su Sky o Dazn? Ecco come vedere la partita di #SerieA -