Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni del match (Di domenica 25 aprile 2021) È il momento della verità all’Artemio Franchi. Iachini ritrova Milenkovic, tanti dubbi in casa Juventus: Rabiot dal primo minuto, De Ligt in dubbio Pomeriggio di verdetti in Serie A: Fiorentina-Juventus si giocano il futuro. I bianconeri hanno la possibilità di vendicarsi dopo la gara d’andata e mettere un punto sulla corsa Champions League. La Viola ha cinque punti di distacco dal terzultimo posto in classifica e non può sentirsi ancora al sicuro. QUI Fiorentina – Iachini può tornare a contare su Milenkovic, di nuovo a disposizione dopo la squalifica. Ballottaggio tra Martinez Quarta e Venuti, con l’argentino in campo, Caceres salirebbe sulla fascia. Torna Pulgar in cabina di regia, con Amrabat e Castrovilli a completare il reparto. Ribery e Vlahovic a comporre la coppia d’attacco. QUI ... Leggi su zon (Di domenica 25 aprile 2021) È il momento della verità all’Artemio Franchi. Iachini ritrova Milenkovic, tanti dubbi in casa: Rabiot dal primo minuto, De Ligt in dubbio Pomeriggio di verdetti in Serie A:si giocano il futuro. I bianconeri hanno la possibilità di vendicarsi dopo la gara d’andata e mettere un punto sulla corsa Champions League. La Viola ha cinque punti di distacco dal terzultimo posto in classifica e non può sentirsi ancora al sicuro. QUI– Iachini può tornare a contare su Milenkovic, di nuovo a disposizione dopo la squalifica. Ballottaggio tra Martinez Quarta e Venuti, con l’argentino in campo, Caceres salirebbe sulla fascia. Torna Pulgar in cabina di regia, con Amrabat e Castrovilli a completare il reparto. Ribery e Vlahovic a comporre la coppia d’attacco. QUI ...

