Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 aprile 2021) Alle 15.00 in campo al Franchi la gara sempre sentita tra Fiorentina e Juventus. In palio punti salvezza e Champions. Queste le formazioni ufficiali: Fiorentina (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic All. Iachini Juventus (3-5-2) – Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo All. Pirlo Foto: Forence.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

