Fiorentina-Juventus, Iachini: "C'è rammarico, gran gol di Morata. Ribery? Professionista serio, sono sicuro di una cosa"

Le dichiarazioni del tecnico viola. A margine del pari del "Franchi", Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'1-1 del pomeriggio contro la Juventus, nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

"E' un peccato perché volevamo provare a vincere contro una Juventus molto forte e con qualità, ben messa in campo. Siamo stati compatti, organizzati, pronti a ribaltare l'azione: nel primo tempo l'abbiamo fatto bene e potevamo fare il secondo, poi peccato il gol all'inizio su una grande giocata di Morata. Era una posizione angolata e ha fatto un gran gol, la Juventus ha giocatori che in qualsiasi momento possono fare giocate importanti. Pazienza, abbiamo continuato a tenere il campo e ..."

