Fiorentina Juventus formazioni ufficiali | Dybala-Ronaldo dall’inizio

(Di domenica 25 aprile 2021)– Lasfida laalle 15.00 a Firenze. Pirlo, sfumato lo scudetto, deve ottenere la qualificazione in Champions per “salvare il salvabile”. Il tecnico contro i viola dovrà fare a meno di Demiral e soprattutto di Chiesa , grande ex dell’incontro., chi gioca Pirlo schiera Szczesny in porta. Torna la difesa a tre composta da De Ligt, Bonucci e Chiellini. A centrocampo spazio a Rabiot e Bentancur con Cuadrado e Alex Sandro. Ramsey a supporto della coppia. Leggi anche:– Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, ...

Advertising

juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - claudioruss : Secondo @repubblica 11 club di #SerieA hanno firmato una lettera inviata al pres. Dal Pino e chiedono un'assemblea… - mackolik : Fiorentina ?? Juventus ? 16:00 - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #FiorentinaJuve, tentazione #Ramsey -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juventus

Commenta per primo Occhi puntati sull'Artemio Franchi, dove in una sfida storicamente infuocata si incrociano corsa Champions League e lotta salvezza . Alle 15 si affrontanoper la 33esima giornata di Serie A: i viola di Iachini, che contro il Verona hanno ritrovato il successo dopo quattro gare a secco, si trovano a 31 punti, solo 5 di vantaggio sul ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Iachini(3 - 5 - 2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, ...Partita casalinga per la squadra di Conte che vuole proseguire la corsa Scudetto. Al Franchi clima infuocato: si sfidano i viola e “l’odiata” Juventus. In ballo Champions e salvezza ...La Roma si gioca il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Torna in campo la Roma Femminile dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Le ragazze di Betty Bavagnoli si giocheranno l’acceso in ...