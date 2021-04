Fiorentina-Juventus 25 aprile ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 25 aprile 2021) Quella del Bentegodi potrebbe essere stata la serata decisiva per la, capace di espugnare un campo sul quale anche le big del campionato si sono fermate per andare a 33 punti e mettersi nelle condizioni di ricevere con relativa tranquillità la Juve in una gara che per i viola non è come le altre. InfoBetting: Scommesse Sportive e