Fiorentina-Juventus 1-1 | voti | highlights e tabellino | Pirlo frena

(Di domenica 25 aprile 2021)1-1:della partita al ‘Franchi’. Un tempo per parte ma alla fine gode solo Iachini1-1: continuità, questa è la parola magica che alla squadra diè sempre mancata in stagione e al conferma arriva anche dal ‘Franchi’. Il primo tempo juventino? Tutto già visto e già vissuto L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juventus

Lanon va oltre il pareggio in casa dellanella gara valida per la 33/a giornata di Serie A. Al 'Franchi' finisce 1 - 1: Vlahovic su rigore concesso dal Var per un fallo di mano di ...1 - 1 29' rig. Vlahovic (F), 46' Morata (J)(3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (46' M. Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (85' Eysseric)...16:55 - FINISCE QUI! La Juventus si ferma a Firenze, al Franchi finisce 1-1. Dopo il gol del vantaggio della viola su rigore di Vlahovic, la Juventus pareggio all'inizio del secon ...Allo Stadio San Siro di Milano, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato e cronaca partita.