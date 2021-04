Fiorentina - Juventus 1 - 1 | viola gagliardi | un punto prezioso

(Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 aprile 2021 -bella per larghi tratti del primo tempo e gagliarda in una ripresa di sofferenza contro la. I gigliati ottengono unmolto(dopo aver ...

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - WhoScored : ?? 46' ?? Morata subbed on ???? ?????????????? ?????????? ?? Morata fires Juventus level at Fiorentina - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Fiorentina 1-1 Juventus Inter Milan 1-0 Verona Benevento 2-4 Udinese - AdriJuve64 : FIORENTINA JUVENTUS 1-1 || Ma quanto FACCIAMO SCHIFO quest'anno? - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? La #Juve rimonta la #Fiorentina, 1-1 al #Franchi Al gol di #Vlahovic su rigore risponde #Morata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juventus

1 - 1: curiosità e statistiche Juve, Pirlo su Ronaldo e Arthur Il tecnico della Juve ha poi spiegato: " Ronaldo? Non ha fatto male, la gamba girava meglio di altre partite. Ha ...1 - 1 Viola reduci dal colpo a Verona nel turno infrasettimanale, mentre i bianconeri allungano la mancanza di vittorie in trasferta: ora sono due sconfitte e tre pareggi ...Ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara con la Fiorentina, Andrea Pirlo ha così analizzato l'ennesimo 1-1 della stagione della Juve: "Bruttissimo primo tempo, dovevamo affrontarlo in un altro modo per ...L'allenatore viola: «Non parliamo di punto che offre tranquillità. Oggi contava di fare una prestazione importante. Ci tenevamo. Potevamo anche vincere. Il primo tempo è venuto molto bene. Volevamo ri ...