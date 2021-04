Fiorentina-Juventus 1-1 | Morata risponde a Vlahovic

(Di domenica 25 aprile 2021)1-1. Termina in parità il match del Franchi che rallenta la corsa dei bianconeri alla Champions League. Vantaggio viola consu rigore, poi pareggio ospite con il neo entrato. Un prezioso per gli uomini di Iachini che fanno un piccolo passo verso la salvezza. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Iachini ritrova in difesa Milenkovic che completa il terzetto con Caceres e Martinez. A centrocampo, torna Castrovilli inluogo dello squalificato Bonaventura con Amrabat e Pulgar al suo fianco, mentre Igor e Biraghi vanno sulle fasce. In avanti,e Ribery.Pirlo con un modulo speculare dove la linea difensiva sarà composta da De Light, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, Ramsey, Bentancur e Rabiot, con Alex Sandro e Cuadrado larghi ...

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - WhoScored : ?? 46' ?? Morata subbed on ???? ?????????????? ?????????? ?? Morata fires Juventus level at Fiorentina - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 1-1* Juventus *(Morata 46‘) #SSFootball - AS_Colombia : ?? Termina el partido ?? Fiorentina 1-1 Juventus ?? #SerieA ??? Artemio Franchi - calciomercatoit : ?? 90' - FINISCE QUI! La #Fiorentina ferma la #Juventus sul pareggio: la #Champions è sempre più a rischio ???… -

Pirlo perde un titolare in vista della prossima partita: contro l'Udinese non ci sarà per squalifica de Ligt, ammonito inUn'ora complicata per lacontro la. Terminato il primo tempo sotto 1 - 0 con il gol di Vlahovic, i bianconeri hanno pareggiato in avvio di riprese con Morata. ...1 - 1 Live (29' rig. Vlahovic, 46' Morata) 29' - Vantaggio dellacon l'attaccante serbo su calcio di rigore. Fallo di mano di Rabiot rivisto al Var: Vlahovic batte ...Risponde subito la Juve! 46' - VIA ALLA RIPRESA! E' cominciato il secondo tempo di Fiorentina-Juventus: due cambii per la Juve: Morata-Kulusevski per Bonucci e Morata 13:11 - Non sono stati sciolti i ...90' +3' - E FINISCE QUI! Fiorentina e Juventus si dividono la posta: è 1-1 al Franchi! 90' +2' - Punizione preziosa conquistata da Vlahovic sulla trequarti. Ma sulla punizione Massa ravvisa un fallo ...