Fiorentina-Juventus 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Cristiano Ronaldo un fantasma | Vlahovic di classe

(Di domenica 25 aprile 2021) Non sono mancate le emozioni nel match del campionato di Serie A tra, partita dai due volti per la squadra di Andrea Pirlo: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Nel primo tempo prestazione imbarazzante dellache sbaglia praticamente tutto, partita veramente da dimenticare per. I viola gioca con coraggio e trovano il pareggio su rigore: fallo con il braccio di Rabiot, l‘attaccanteva in gol con il cucchiaio. Nella ripresa Pirlo stravolge la squadra con Morata e Kulusevski, proprio lo spagnolo trova subito il gol del pareggio. Nel finale qualche occasione, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con le ...

?? 46' ?? Morata subbed on ???? ?????????????? ?????????? ?? Morata fires Juventus level at Fiorentina - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 1-1* Juventus *(Morata 46') #SSFootball - AS_Colombia : ?? Termina el partido ?? Fiorentina 1-1 Juventus ?? #SerieA ??? Artemio Franchi

1 - 1 Live (29' rig. Vlahovic, 46' Morata) 29' - Vantaggio dellacon l'attaccante serbo su calcio di rigore. Fallo di mano di Rabiot rivisto al Var: Vlahovic batte ...Per il tecnico pugliese ricordiamo però in bacheca altri tre scudetti, tutti vinti con la, ... confermato pure dalla sconfitta casalinga contro lanel turno infrasettimanale: i ...Risponde subito la Juve! 46' - VIA ALLA RIPRESA! E' cominciato il secondo tempo di Fiorentina-Juventus: due cambii per la Juve: Morata-Kulusevski per Bonucci e Morata 13:11 - Non sono stati sciolti i ...Non sono mancate le emozioni nel match del campionato di Serie A tra Fiorentina e Juventus, partita dai due volti per la squadra di Andrea Pirlo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla ...