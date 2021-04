Fiorentina - Juventus 0 - 0: occasione per Vlahovic / LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 aprile 2021 - Fiorentina e Juventus sono in campo per la sfida più attesa, accolti dai fuochi artificiali sparati dai tifosi viola fuori dallo stadio. Avvio deciso della Juve, mentre i ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 aprile 2021 -sono in campo per la sfida più attesa, accolti dai fuochi artificiali sparati dai tifosi viola fuori dallo stadio. Avvio deciso della Juve, mentre i ...

Advertising

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - SkySport : FIORENTINA ?? JUVENTUS ?? Serie A - 33^ Giornata ?? Oggi dalle 15.00 su Sky Sport ? ? Dybala in vantaggio su Morata Pr… - ROI05841958 : RT @angelo_forgione: Per #Paratici, «sul ko con la Fiorentina dell'andata incise la notizia della sentenza definitiva su Juve-Napoli, che a… - ghazawani11 : RT @calciomercatoit: ??#Juve - ???#Paratici prima del calcio d'inizio: 'In caso di Champions l’allenatore sarà certamente #Pirlo' ??#CMITmerca… -