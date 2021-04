Fiorentina - Juve 1 - 1: commento al risultato partita (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - Pirlo stavolta non perde, ma dopo il 3 - 0 dell'andata la Fiorentina strappa un altro punto alla Juve : finisce 1 - 1 al Franchi, a Vlahovic su rigore risponde Morata appena entrato nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - Pirlo stavolta non perde, ma dopo il 3 - 0 dell'andata lastrappa un altro punto alla: finisce 1 - 1 al Franchi, a Vlahovic su rigore risponde Morata appena entrato nella ...

Advertising

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - stelle_tre : RT @massimozampini: Un campionato intero di questa Juve in una partita: gol regalato, un tempo senza scendere in campo e poi palla a Cuadra… - lennonspoetry : RT @angelo_forgione: Per #Paratici, «sul ko con la Fiorentina dell'andata incise la notizia della sentenza definitiva su Juve-Napoli, che a… -