Fino a quando la mia stella brillerà. Ecco la storia di liberazione della senatrice a vita Liliana Segre. (Di domenica 25 aprile 2021) In un volume dal titolo “Fino a quando la mia stella brillerà” Liliana Segre (ex-deportata nazista), con Daniela Palumbo, cerca di ricostruire la sua vita da prigioniera e da bistrattata politica. Un volume edito da Pickwick dal 2015 (dagli 11 anni in su). Per volontà dell’autrice il ricavato derivante dai diritti d’autore è devoluto all’associazione Opera San Francesco per i poveri Onlus di Milano. La storia della senatrice a vita Liliana Segre è nota a tutti. Nata da una famiglia ebrea, vive un’infanzia felice nonostante la prematura perdita della madre. Circondata dall’affetto del padre e dei nonni, si descrive sin dalle prime pagine come una ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) In un volume dal titolo “la mia(ex-deportata nazista), con Daniela Palumbo, cerca di ricostruire la suada prigioniera e da bistrattata politica. Un volume edito da Pickwick dal 2015 (dagli 11 anni in su). Per volontà dell’autrice il ricavato derivante dai diritti d’autore è devoluto all’associazione Opera San Francesco per i poveri Onlus di Milano. Laè nota a tutti. Nata da una famiglia ebrea, vive un’infanzia felice nonostante la prematura perditamadre. Circondata dall’affetto del padre e dei nonni, si descrive sin dalle prime pagine come una ...

