Finale assurdo a Siviglia | l’arbitro ha fischiato prima perché gli si era fermato l’orologio

(Di domenica 25 aprile 2021) Emergono altri dettagli circa la situazione creata aconche hala fine della partita un minutorispetto a quanto segnalato di recupero. Il Mundo Deportivo ha svelato che alsi eradurante i minuti finali della partita inducendolo a pensare che la sfida fosse ormai terminata: solo una volta confrontatosi con il quarto uomo, de Burgos Bengoetxea ha chiarito la situazione con i calciatori in campo e ha richiamato le due squadre per disputare l’ultimo minuto di-Granada. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

David_Martigues : @teoxandra Era il finale di quel pensiero, sarebbe assurdo pensarlo credo - Steve_moons90 : @NicoSpinelli8 Finale conquistata da Mourinho e cacciato via 10 giorni fa. Assurdo - seguiilsole : assurdo mettere la finale il 30 Maggio quando gli stadi aprono letteralmente due giorni dopo, assurdo - XXgiuseppeXX2 : @ChrisElMuss @acmilan @ChampionsLeague Tutti dicono che il problema è Raiola ma io penso che la decisione sempre pa… - Chicca141002 : @JuventusFCWomen @ASRomaWomen Le telecroniste @SkySport quando ha segnato 1-2 la #RomaWoman hanno continuato a dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale assurdo

alfredopedulla.com

Ildel Rally di Croazia non poteva essere più pregno di colpi di scena, visto che Sébastien ... ha proseguito Ogier sulla sua mattinata al limite dell': ricordiamo che nei tratti di ...Quando sento che Klopp si dice contrario alla Superlega mi sembra. Ci vorrebbe un po' di ... ha vinto 9 campionati su 10, arriverà in Champions, ha vinto la Supercoppa ed è indi Coppa ...Eurovision Song Contest ci porta nel mondo dell'assurdo, con il sano trash che diverte e ci fa anche emozionare. Qui, la nostra recensione.E' inconcepibile concedere un calcio di rigore così. A quel punto la partita, per le sue caratteristiche, era diventata davvero difficile Comunque devo dire bravi ai ragazzi perchè andare sotto, dopo ...