Festa della Liberazione, 25 aprile 1945: il ritorno alla libertà (Di domenica 25 aprile 2021) Festa della Liberazione, 25 aprile 1945: denominata anche come anniversario della Resistenza poiché si festeggia la fine dell’occupazione nazifascista. La data scelta non fu casuale: il 25 aprile 1945, infatti, furono liberate Milano e Torino. In seguito, sarà la volta di altre città italiane dopo vent’anni di dittatura fascista. La data è un vero e proprio simbolo, in quanto, rappresenta l’inizio di un cammino; una libertà ritrovata che vedrà il suo seguito nel referendum del 2 giugno 1946. Festa della Liberazione, 25 aprile 1945: una libertà ritrovata Festa della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021), 25: denominata anche come anniversarioResistenza poiché si festeggia la fine dell’occupazione nazifascista. La data scelta non fu casuale: il 25, infatti, furono liberate Milano e Torino. In seguito, sarà la volta di altre città italiane dopo vent’anni di dittatura fascista. La data è un vero e proprio simbolo, in quanto, rappresenta l’inizio di un cammino; unaritrovata che vedrà il suo seguito nel referendum del 2 giugno 1946., 25: unaritrovata...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - Rvaticanaitalia : Nella Festa di San Giorgio, tornano in Vaticano 600 poveri per il richiamo previsto della vaccinazione anti –… - HariSel95300131 : @discordoconme @grotondi Paragone sballatissimo. E' come se gli ex-sudisti irriducibili fossero chiamati a festeggi… - giorgiosantelli : RT @giorgiosantelli: Io sarò anche, come qualcuno dice, un po' ideologico ma per me il #25aprile resta la festa della #Liberazione e della… -