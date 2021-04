Fedez: la frecciatina social ai politici (Di domenica 25 aprile 2021) Dai suoi canali social Fedez augura un buon 25 aprile a tutti gli italiani e manda una frecciatina agli uomini della politica che fanno finta che oggi non sia la festa della Liberazione e che questa sia una festa nazionale. Da sempre Fedez è molto attento a certe tematiche sociali. Questa mattina su Twitter, nell’augurare una buona festa della Liberazione a tutti i suoi follower, ha anche lanciato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 aprile 2021) Dai suoi canaliaugura un buon 25 aprile a tutti gli italiani e manda unaagli uomini della politica che fanno finta che oggi non sia la festa della Liberazione e che questa sia una festa nazionale. Da sempreè molto attento a certe tematichei. Questa mattina su Twitter, nell’augurare una buona festa della Liberazione a tutti i suoi follower, ha anche lanciato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

kekkods17 : Evidente ormai l’adesione a un modello sociale di politicamente corretto purtroppo necessario ad oggi per mantenere… - lllop206 : RT @damons_wife_: @Fedez anche a voi fede ?? la frecciatina ???????? - damons_wife_ : @Fedez anche a voi fede ?? la frecciatina ???????? - Heyitsbeahi : @Fedez Ho urlato per la frecciatina, comunque buon 25 Aprile anche a te ? - Jafferau67 : RT @OptiMagazine: #Fedez contro #Ostellari sul rinvio del #DDLZan: 'Non puoi fare come ca**o ti pare', non manca poi la frecciatina a #Dra… -