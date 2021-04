Facciamo il punto (Di domenica 25 aprile 2021) Come difendersi da questo momento di enorme cambiamento? Mi ricordo che l’11 settembre 2001 ero al lavoro quando arrivò la notizia dell’attacco alle torri gemelle. Tornato a casa, poco dopo le 17 ora italiana, ricordo che eravamo io, mio padre e mio fratello a guardare le immagini trasmesse dalla TV. Dopo nemmeno due fotogrammi delle proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 25 aprile 2021) Come difendersi da questo momento di enorme cambiamento? Mi ricordo che l’11 settembre 2001 ero al lavoro quando arrivò la notizia dell’attacco alle torri gemelle. Tornato a casa, poco dopo le 17 ora italiana, ricordo che eravamo io, mio padre e mio fratello a guardare le immagini trasmesse dalla TV. Dopo nemmeno due fotogrammi delle proviene da Database Italia.

Advertising

Vincenzo_Leo_ : @grecben Vincere aiuta a vincere, per ora abbiamo fatto un campionato ridicolo, se non si vince la coppa l’anno pro… - fabio399 : RT @SfigataMente: 'Forse non arriviamo mai al punto, o forse siamo troppo vigliacchi per affrontare i problemi veri, i casini di fondo. For… - Sakurauchi_Hime : RT @MarSco1979: @giucruciani Facciamo anche un DDLZan che tuteli gli obesi o tutti coloro con menomazioni sia fisiche che mentali a questo… - spaceodditv : @s4bbat NO SENTI ORMAI JALAPEÑO 1 E 2 SONO MARK E JENO PUNTO CHE FACCIAMO QUA LA RUOTA DELLA FORTUNA - ilu_iciao : RT @SfigataMente: 'Forse non arriviamo mai al punto, o forse siamo troppo vigliacchi per affrontare i problemi veri, i casini di fondo. For… -