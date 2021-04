Ezequiel Lavezzi, la bufera alle parole di Natalia Borges: “Niente più violenza contro le donne” (Di domenica 25 aprile 2021) A finire al centro della bufera mediatica sono stati Ezequiel Lavezzi e la sua (ex?) fidanzata Natalia Borges. A far scatenare la polemica sono state le parole che la modella brasiliana ha condiviso su Instagram. Dichiarazioni forti che hanno portato gli utenti dei social e non a “Niente più violenza contro le donne” – La storia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 25 aprile 2021) A finire al centro dellamediatica sono statie la sua (ex?) fidanzata. A far scatenare la polemica sono state leche la modella brasiliana ha condiviso su Instagram. Dichiarazioni forti che hanno portato gli utenti dei social e non a “piùle” – La storia L'articolo

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO POCHO - Ezequiel Lavezzi, look casual e sorrisi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO POCHO - Ezequiel Lavezzi, look casual e sorrisi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO POCHO - Ezequiel Lavezzi, look casual e sorrisi - apetrazzuolo : VIDEO + FOTO POCHO - Ezequiel Lavezzi, look casual e sorrisi - napolimagazine : VIDEO + FOTO POCHO - Ezequiel Lavezzi, look casual e sorrisi -