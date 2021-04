Ex Napoli, Cavani può lasciare lo United a fine stagione: i dettagli (Di lunedì 26 aprile 2021) In quel di Manchester vi è un calciatore che a Napoli conoscono molto bene, si tratta ovviamente di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano si è trasferito in Premier League appena la scorsa estate, eppure potrebbe già cambiare aria a fine stagione. Con i Red Devils l’ex Napoli ha collezionato finora 21 presenze ed 8 gol. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) In quel di Manchester vi è un calciatore che aconoscono molto bene, si tratta ovviamente di Edinson. Il centravanti uruguaiano si è trasferito in Premier League appena la scorsa estate, eppure potrebbe già cambiare aria a. Con i Red Devils l’exha collezionato finora 21 presenze ed 8 gol. L'articolo

