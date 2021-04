Esplode bomba carta. Incubo baby gang

Advertising

AndreD81 : RT @LagrandeStoria: 51 anni fa, il #12dicembre 1969, una bomba esplode nei locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, causand… - profumodigelso : Bomba esplode al cimitero, tutti morti - tze_tung : @sapetetuttovoi Caffè nel micloonde è male. È bomba e se non esplode plima e ladiattivo uguale.???? - frescacomelaria : sopportando di tutto. Ma sappiate anche, che è molto attento. Guarda e osserva TUTTO. E quando meno ve lo aspettate… - 772master : @StefanoLagna Parole del doc “se ti esplode sta bomba che ciai so cazzi” ?? poi te racconto -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode bomba

LA NAZIONE

Unacarta è esplosa questo pomeriggio sotto al quadro elettrico dell'edicola 'I portici', di via Pellicceria. A denunciare l'episodio è il titolare dell'attività, Mattia Ianni. "Sono stato avvisato ...Torino prova a respingere gli assalti campani in avvio di quarto quarto con ladi Penna, ma ... Nei 5' supplementari non c'è storia: Napolisubito con un 8 - 0 di parziale che lascia poco ...Firenze, 25 aprile 2021 - Una bomba carta è esplosa questo pomeriggio sotto al quadro elettrico dell’edicola ’I portici’, di via Pellicceria. A denunciare l’episodio è i ...ADRANO – Gli artificieri del 4° reggimento genio guastatori della Brigata Aosta sono intervenuti per il disinnesco di un ordigno rinvenuto in contrada Figurella ad Adrano, località alle pendici dell’E ...