Eredivisie | Ajax-AZ | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 aprile 2021) Oggi è in programma alle ore 14:30 un grande classico del campionato, ovvero la sfida trae AZ. I Lancieri sono saldi al primo posto in classifica e sono in procinto di laurearsi di nuovo come campioni d’Olanda. L’AZ, invece, è in piena lotta per il secondo posto con il PSV che ieri ha sconfitto il Groningen. La squadra allenata da Jansen è distante 3 punti dal secondo posto che garantisce la qualificazionealla prossima Champions League. La compagine di Ten Hag, dopo l’eliminazione subita dalla Roma in Europa League, è pronta alla festa scudetto, mentre la compagine di Alkmaar non può sbagliare per ottenere un piazzamento vitale per il club. Ecco le ultime da-AZ, lee latv.-Az: le...