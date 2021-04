Era il suo giorno della comunione ed era carinissima: oggi la bimba in foto è una regina della comicità (Di domenica 25 aprile 2021) Chi è questa bimba dagli occhietti vispi nel giorno della sua comunione? Scopriamolo insieme, oggi fa morire dal ridere Luciana Littizzetto (gettyimages)Una delle attività più insolite ma diffuse, soprattutto sul web, è quella di andare a scavare nel passato dei personaggi famosi. Le persone sono curiose di conoscere la vita dei vip precedente al raggiungimento della fama, quando questi erano persone comune. Spesso si tenta di arrivare all’adolescenza di un personaggio famoso, talvolta addirittura all’infanzia. Cosi emergono scatti molto particolari che riguardano proprio conduttori, attrici, e protagonisti dello show business. Internet, in particolare, da tempo è diventato un ricettacolo di immagini, scatto che mostrato bimbi che sarebbero poi ... Leggi su kronic (Di domenica 25 aprile 2021) Chi è questadagli occhietti vispi nelsua? Scopriamolo insieme,fa morire dal ridere Luciana Littizzetto (gettyimages)Una delle attività più insolite ma diffuse, soprattutto sul web, è quella di andare a scavare nel passato dei personaggi famosi. Le persone sono curiose di conoscere la vita dei vip precedente al raggiungimentofama, quando questi erano persone comune. Spesso si tenta di arrivare all’adolescenza di un personaggio famoso, talvolta addirittura all’infanzia. Cosi emergono scatti molto particolari che riguardano proprio conduttori, attrici, e protagonisti dello show business. Internet, in particolare, da tempo è diventato un ricettacolo di immagini, scatto che mostrato bimbi che sarebbero poi ...

Advertising

ZuccheroSugar : Angelina era una ragazza giovane, partigiana, innamorata. Quando si è dovuta separare dal suo ragazzo, lui sui mont… - Corriere : Si dice che la Juventus avesse posto un veto sul suo nome, che fosse sgradito e quindi è stato messo in un angolo..… - poliziadistato : Giovanni ieri non ce l'ha fatta. Era uno dei Falchi di Napoli. Ne era orgoglioso. Una vita passata 'in strada'. Ama… - grandesse : RT @Labbufala: Salvini racconta di quando suo nonno salì in montagna perché a Milano Marittima era tutto prenotato. #25aprile #FestadellaLi… - Lea_Sakura1 : @angelvbites comunque l'anno dopo giuliano quando arrivo tuzzolino le disse che non lo portava al serale perchè con… -