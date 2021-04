Emporio Armani Eyewear tra stile e libertà sostenibile

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 aprile 2021) Giorgio, da sempre sensibile ai temi della responsabilità ambientale, continua conil percorso responsabile del marchio, presentando nel 2021 una selezione di occhiali realizzati con materiali eco-friendly. L’attenzione al tema della sostenibilità si riflette in questo progetto con una scelta di azioni coordinate del brand: dalla fase di studio e costruzione del prodotto, all’utilizzo di materiali riciclati, fino alla comunicazione e alle iniziative programmate nel corso dell’anno. La stessa campagna ADV scattata a Milano ha ottenuto la certificazione EMA Gold Seal Green dall’Environment Media Association in quanto ha seguito un’agendagià in fase di shooting, con un considerevole risparmio di risorse e conseguente riduzione delle emissioni di gas serra. ...