Emergenza Covid, in Campania 1.854 nuovi positivi (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.817, per un totale di 3.962.674 dall’inizio dell’epidemia. Sono 217 i decessi, in calo rispetto ai 322 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 239.482 rispetto ai 320.780 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 5,4 per cento rispetto al 4,3 per cento di ieri. Scende anche il numero degli attualmente positivi che è di 461.212, con un calo di 236 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 13.176 per un totale di 3.382.224 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.862 le persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 icasi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.817, per un totale di 3.962.674 dall’inizio dell’epidemia. Sono 217 i decessi, in calo rispetto ai 322 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 239.482 rispetto ai 320.780 di ieri, con un rapporto tamponi-che sale al 5,4 per cento rispetto al 4,3 per cento di ieri. Scende anche il numero degli attualmenteche è di 461.212, con un calo di 236 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 13.176 per un totale di 3.382.224 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.862 le persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate ...

