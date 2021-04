Elisa | Infermiera | “nel giorno della Liberazione vorrei tanto che la nostra professione fosse liberata dalla schiavitù”

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Medical team nurse feeling tired and sad from working to cure patients during covid 19 pandemic. Young woman take a break sitting close her eyes and rest after hard work at emergency case in hospital. Ci scrive: “oggi è i25 aprile,che la”. Carissimo Direttore, oggi è per l’Italia la Festadal nazi-fascismo, ma purtroppo per noi Infermieri lanon è finita, siamo ancora in una era pre-fascista e pre-nazista. E si, perché continuiamo ad essere schiavi dei Medici e di una dirigenza ...