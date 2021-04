Ecco le nuove regole | attività all' aperto | scuole in presenza fino al 100%

(Di domenica 25 aprile 2021) Si potrà tornare al cinema, teatri e musei e andare al ristorante anche a cena, ma solo nei locali con tavoli all'. Preoccupazione nelle città per la folla in centro, il Viminale annuncia che ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @Slvlombardo: Oggi 25 Aprile 2021 grazie ad un’operazione internazionale di polizia #Europol e ribattezzata #LadyBird, è stata smantella… - infoitinterno : Campania zona gialla, le nuove regole: ecco cosa si potrà fare e cosa no - Slvlombardo : Oggi 25 Aprile 2021 grazie ad un’operazione internazionale di polizia #Europol e ribattezzata #LadyBird, è stata sm… - blogtivvu : Akash Kumar sbotta dopo le nuove accuse: “Ti querelo!”, ecco che succede - ziowalter1973 : ecco i responsabili delle nuove zone rosse! -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuove

VareseNoi.it

Si potrà tornare al cinema, teatri e musei e andare al ristorante anche a cena, ma solo nei locali con tavoli all' aperto. Preoccupazione nelle città per la folla in centro, il Viminale annuncia che ...... i militari bloccano una 36enne E' ufficiale, anche l'Emilia Romagna torna in zona gialla da lunedì 26 aprile:leregole Podcast Radio Sound Ultima Ora PiacenzaLa garanzia che l’Italia farà le riforme l’ha data Mario Draghi a Ursula von der Leyen. Con quel “garantisco io” che è la cifra di un’esposizione politica imponente e soprattutto determinante per tira ...“Dato che ci appoggiamo a diversi articoli della Costituzione, a partire dal 32, oggi chiamarlo ‘Tampone Partigiano’ significa declinare questa esperienza nella giornata della Liberazione. Noi stiamo ...