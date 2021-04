“Ecco come mi hanno violentata”. La ragazza decide di rompere il silenzio e lancia pesanti accuse al figlio del famoso vip. Di chi si tratta e cos’è successo (Di domenica 25 aprile 2021) Si parla molto in questi giorni del reato di stupro di gruppo in cui sarebbe coinvolto Ciro Grillo, figlio dell’ex comico e fondatore dei 5 Stelle, ai danni di una 19enne; tesi smentita da Grillo padre il quale in un video sui social cerca di difendere, a modo suo, il ragazzo, sostenendo che non sia possibile denunciare uno stupro dopo 8 giorni. La ricostruzione È La Stampa a ripercorrere quanto successo, riportando le parole della ragazza, raccolte nei verbali, che racconta quanto successo la notte del 17 luglio 2019, in un residence di Cala di Volpe, in Sardegna, e il reportage di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ricostruisce: Bisogna ripercorrere quella serata nella sua interezza, basandosi sul fascicolo delle indagini, sviluppate in una ricostruzione certosina: sono stati sentiti decine di testimoni ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 25 aprile 2021) Si parla molto in questi giorni del reato di stupro di gruppo in cui sarebbe coinvolto Ciro Grillo,dell’ex comico e fondatore dei 5 Stelle, ai danni di una 19enne; tesi smentita da Grillo padre il quale in un video sui social cerca di difendere, a modo suo, il ragazzo, sostenendo che non sia possibile denunciare uno stupro dopo 8 giorni. La ricostruzione È La Stampa a ripercorrere quanto, riportando le parole della, raccolte nei verbali, che racconta quantola notte del 17 luglio 2019, in un residence di Cala di Volpe, in Sardegna, e il reportage di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ricostruisce: Bisogna ripercorrere quella serata nella sua interezza, basandosi sul fascicolo delle indagini, sviluppate in una ricostruzione certosina: sono stati sentiti decine di testimoni ...

