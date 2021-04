E speriamo di poter assistere al più presto agli spettacoli dal vivo!

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 aprile 2021) "Bodies": la rassegna di danza online guarda le foto Si intitola Bodies la rassegna di danza con performance edal vivo organizzata dal teatro marchigiano (on line su ontheatre.tv e in presenza appena possibile). Il 30 aprile è in scena la Compagnia Francesca Selva con Pietà per Icaro, rilettura che rovescia il mito greco, l’1 e 2 maggio tocca a ResExtensa con Non tutti sanno che…, dedicato alla genesi di un balletto. Leggi anche › “#DirettaMente/Officina Pasolini a casa tua”: gli eventi live streaming ...